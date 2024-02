Avec Orban, tout le monde se marre à l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Titularisé face à Lille (2-1) mercredi en Coupe de France, Gift Orban a ouvert son compteur avec l’Olympique Lyonnais. L’attaquant nigérian a profité de l’après-match pour mettre les choses au clair sur les rumeurs concernant son comportement en interne.

Rien de mieux pour se faire adopter. Pour sa troisième apparition avec l’Olympique Lyonnais, Gift Orban a ouvert son compteur face à Lille et contribué à la qualification des Gones pour les quarts de finale de la Coupe de France. A voir la célébration collective autour de l’attaquant, les récentes rumeurs étaient peut-être exagérées. Certaines sources évoquaient un comportement étrange du Nigérian, dont les réflexions ne passeraient pas auprès de ses coéquipiers.

« Il est assez marrant dans le sens où il dit beaucoup de choses au second degré, expliquait le capitaine Alexandre Lacazette la semaine dernière. Je pense que pour les personnes qui ne l’ont pas cerné au début, ça paraissait un peu bizarre, mais en fait il a beaucoup d’humour. » Rien de grave pour Gift Orban qui a lui aussi démenti les informations à son sujet. « Il y a des rumeurs mais ça me fait rire, a réagi l’ancien joueur de La Gantoise mercredi soir. Je suis tranquille dans le vestiaire. Je suis bien avec tout le monde. Tranquille. »

Orban s'ennuie sans coupe d'Europe

D’autant que le groupe a dû apprécier la performance et l'implication d'une recrue déterminée à disputer une Coupe d'Europe. « La Coupe de France ? Bien sûr que c’est un objectif ! Moi, j’ai envie de jouer l’Europa League. Je veux qu’on fasse des matchs les jeudis, les dimanches… Ne jouer qu’un match par semaine, je trouve ça "fatiguant". Il faut qu’on se qualifie pour l’Europe. On est compétitif pour ça », a répondu Gift Orban, bien parti pour recentrer le débat sur ses prestations, et non sur son attitude dans le vestiaire.