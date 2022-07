Avant de finir à l’OL, Lopes ira chercher la C1

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prolongé le mois dernier jusqu’en 2025, Anthony Lopes envisage de terminer sa carrière à Lyon. Mais avant de raccrocher les gants, le gardien lyonnais rêve de remporter des titres avec son club formateur, à commencer par la prestigieuse Ligue des Champions.

Un an plus tard, Anthony Lopes a remis les pendules à l’heure. Alors que ses supérieurs espéraient recruter André Onana pour le concurrencer, le gardien de l’Olympique Lyonnais a réalisé une saison convaincante. A tel point que le club rhodanien lui a offert une prolongation le mois dernier. Le voilà désormais lié aux Gones jusqu’en 2025. Et peut-être même jusqu’à la fin de sa carrière.

« Faire toute ma carrière à Lyon ? Je ne suis pas trop mal parti, a répondu le gardien de 31 ans lors d’un live Instagram organisé par l’OL. En prolongeant jusqu’en 2025, j’ai montré ma fidélité. C’est quelque chose qui me tient à cœur, donc oui il y a une forte probabilité que ça arrive même si on verra en 2025 ce qu’il en est. Concernant l’après-carrière, je n’y pense pas encore à l’heure actuelle. La question ne se pose pas. »

D’ici-là, Anthony Lopes tient à effacer la saison dernière terminée à la huitième place en championnat. « Il faut rectifier le tir que ce soit sportivement ou humainement afin de respecter ce blason et ces couleurs, remettre le club sur le devant de l’affiche en Ligue 1 d’abord et ensuite le plus longtemps en Europe derrière », a annoncé l’international portugais, prêt à terminer en beauté avec son club formateur, y compris sur la scène européenne.

Lopes veut tout gagner avec l'OL

« Mon plus grand regret est clairement de ne pas avoir encore remporté de trophée avec l’OL, a confié le natif de Givors. J’ai pourtant joué deux finales de Coupe de la Ligue et quand tu vois le trophée aussi près, à portée de main, c’est rageant. (…) J’aimerais gagner la Ligue des Champions. En fait, j’aimerais gagner tous les titres avec l’OL. » Avec les retours de ses « potes » Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, Anthony Lopes sent son équipe mieux armée pour atteindre ses objectifs.