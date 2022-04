Aulas ne lâchera pas l'OL avant des années

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Adepte des sorties théâtrales, des communiqués vengeurs ou des petites phrases pour souder le groupe, Jean-Michel Aulas est déjà allé loin dans ses déclarations par le passé.

Mais rarement, comme après le match face à Montpellier, il n’avait mis son avenir dans la balance. Lassé non pas par les mauvais résultats mais par les problèmes réguliers avec les supporters, le président de l’OL a menacé de tout lâcher si jamais les choses continuaient à se dégrader en cette fin de saison. Une menace provoquée par la colère devant les incidents à l’encontre de Karl-Toko Ekambi notamment, mais qui en dit long sur la tension actuelle, et peut-être aussi la lassitude de Jean-Michel Aulas. Pourtant, quelques jours après cette sortie musclée, son bras droit Tony Parker a tenu à clarifier les choses. Interrogé sur BFM Business sur sa position si jamais « JMA » venait à lâcher la main, l’ancien basketteur désormais président de l’ASVEL et en cheville avec Aulas, a assuré que ce n’était pas du tout à l’ordre du jour. Tout simplement car le dirigeant rhodanien ne va pas laisser la main prochainement.

Tony Parker ministre des Sports ? Il répond

« Pour l’instant non. Jean-Michel est un ami de très longue date et on est dans la même famille car l’OL a investi dans mes clubs de basket. Pour l’instant, Jean-Michel c’est le président, et il compte encore rester pour très longtemps. Moi je suis là pour apprendre. Et j’ai la chance d’avoir quelqu’un comme lui pour apprendre le business. Je l’ai déjà dit plein de fois, je pense que c’est le président qui a le plus réussi des 30 dernières années. Ce qu’il a fait avec Lyon, ce qu’il a construit c’est très très fort. Si je prendrai la suite ? On verra », a expliqué Tony Parker qui a également démenti toute volonté d’être le futur Ministre des Sport dans le futur gouvernement d’Emmanuel Macron. Pour les deux dossiers, celui plus politique et celui de l’avenir de l’OL, le businessman aux multiples investissements est toutefois toujours annoncé très bien placé.