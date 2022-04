Aulas est en train de perdre les supporters de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a toujours pas gagné la moindre place au classement de Ligue 1 et doit gagner l'Europa League pour être européen la saison prochaine. Le patron de l'OL n'a aucun doute.

Le président de l’Olympique Lyonnais n’est pas du genre à s’avouer vaincu, même si d’évidence les chances de voir son club être encore une fois européen la saison prochaine s’amenuisent au fil que les journées du championnat de Ligue 1 passent. En déplacement dimanche à Strasbourg, l’OL avait l’occasion de faire un bond en avant au classement, mais sans une égalisation signée Toko Ekambi en fin de match, l’équipe de Peter Bosz serait repartie avec zéro point de la Meinau. Ce nul ne change pas grand-chose à la situation de Lyon, qui se tourne désormais vers la réception de West Ham en quart de finale retour d’Europa League pour continuer à rêver de prendre le ticket en Ligue des champions promis au club vainqueur de cette épreuve. Jean-Michel Aulas en est lui persuadé, l’Olympique Lyonnais peut croire en l’Europe, et ceux qui ne pensent pas comme lui ont tort. Parmi ces derniers, il y évidemment « ses » amis de L’Equipe.

Aulas n'arrive plus à convaincre les supporters de Lyon

⁦@OL⁩ ⁦@hugoguillemet⁩ Votre titre du journal ‘ un miracle et des dégâts’ ne correspond pas vraiment à la réalité du match : J’ai aimé notre engagement en 2 ème mi temps malgré le sort qui s’acharne contre nous : je pense que Karl et Peter ont raison pour l’Europe pic.twitter.com/ZMFbYikfFE — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 11, 2022

Réagissant à l’article du quotidien sportif, qui ce lundi titrait « Un miracle et des dégâts » concernant le match entre Strasbourg et Lyon, Jean-Michel Aulas s’est offusqué. « Votre titre du journal ‘ un miracle et des dégâts’ ne correspond pas vraiment à la réalité du match : J’ai aimé notre engagement en 2e mi-temps malgré le sort qui s’acharne contre nous : je pense que Karl et Peter ont raison pour l’Europe », explique le patron de l’Olympique Lyonnais, qui se base sur les déclarations de son entraîneur et de son buteur, lesquels ont vu du positif en Alsace, pour afficher sa confiance. Mais visiblement, à la lecture des réponses au message de Jean-Michel Aulas sur Twitter, cet optimisme n’est pas majoritaire au sein des supporters lyonnais. « Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de faire des câlins à vos joueurs. Ils ont été mauvais encore une fois. C’est une catastrophe à tout niveau. L’attaque est ridicule... La défense c'est un chantier monstrueux...Arrêtez et secouez les », « Soyez sincère on a des joueurs indigne d’un club comme le nôtre !!! Que font des joueurs comme Dubois ,Henrique , KDW ..?? Ou sont passés les Diarra, Thiago, Essien, Juni .. qui avaient en eux la haine de la défaite ???? », « Soyez honnête président. Je vous ai toujours défendu corps et âmes mais au bout d’un moment faut être sérieux dans les paroles. Hier encore on a eu le droit à une purge sans nom. Cela fait combien de temps que c’est comme ça ? Arrêtons de parler. L’Europa doit être à nous », les critiques sont très nombreuses contre l’Olympique Lyonnais version 2021-2022, n’en déplaise à JMA.