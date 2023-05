Aulas mis à la porte, les supporters de l'OL sous le choc

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le départ de Jean-Michel Aulas de l'Olympique Lyonnais après un incroyable règne est un vrai choc pour les supporters de l'OL. Même ceux qui n'étaient plus convaincus par JMA admettent que le club a vécu une présidence incroyable.

Il ne s’agit pas de retourner sa veste, mais depuis des mois les réseaux sociaux étaient souvent cruels à l’encontre de Jean-Michel Aulas. Face aux médiocres résultats de l’OL, les supporters du club étaient nombreux à conseiller au président lyonnais de céder sa place, et pas toujours sur un ton courtois. Mais ce lundi, alors que John Textor a décidé de payer l’indemnité de 10 millions d’euros pour valider le départ immédiat de Jean-Michel Aulas, le hashtag #Merci Président est apparu dans les tendances du jour sur Twitter. Car le règne de 36 ans de Jean-Michel Aulas aux commandes de l’Olympique Lyonnais a permis au club rhodanien de passer d’un statut de club de L2 déficitaire à celui d’habitué des coupes européennes (23 années consécutives) et de septuple Champion de France. Alors, les attaques sont rangées au placard et ce lundi, l’hommage est énorme.

Merci président, l'OL est touché

Le temps était venu, et sans doute depuis un moment.

Mais je n'oublie pas les belles années. Merci Président 🙏 pic.twitter.com/W3ZPIvAuYR — Wiloo (@WilooFootball) May 8, 2023

En dehors des hommes politiques et des personnalités lyonnaises, les fans confient leur émotion après le communiqué officiel de l’Olympique Lyonnais confirmant la prise totale du pouvoir par John Textor et le départ définitif de Jean-Michel Aulas. « Le temps était venu, et sans doute depuis un moment. Mais je n'oublie pas les belles années. Merci Président », écrit Wiloo, tandis que La Voix des Gones ne cache pas son émotion : « Comment vous dire merci président ? Après tout ce que vous avez fait pour le club. Vous avez bâti plus qu’un empire. Nous sommes tous très reconnaissant envers vous. Tout simplement MERCI à vous MONSIEUR JEAN-MICHEL AULAS ! ». Même si le passé récent n’est pas oublié, l’heure est à l’hommage : « Une haie d’honneur, un tifo tout ce que vous voulez, mais il faut qu’il parte avec le sentiment d’être aimé par les supporters pour tout ce qu’il a accompli. On n'oubliera jamais tout ce qu’il a fait pour L’OL malgré les 2 dernières années à chier. Merci président », « Tout simplement merci président Aulas. Même si les dernières années ont été catastrophiques, je n'oublie pas la raison pour laquelle je suis devenu fan de Lyon. Profitez bien de votre retraite ! »