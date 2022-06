Aulas fait des confidences sur la vente, une pluie de dollars arrive

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais fait l'objet de grosses rumeurs sur son rachat. Jean-Michel Aulas n'a pas souhaité en dire trop, mais n'a pas pu s'empêcher de faire quelques confidences.

Ce jeudi matin, c’était jour de conférence de presse à l’Olympique Lyonnais. Non pas pour annoncer la vente du club, mais pour annoncer la signature d’Alexandre Lacazette de retour d’Arsenal, et la prolongation de contrat d’Anthony Lopes. Deux très bonnes nouvelles pour l’OL, même si beaucoup de regards étaient tournés vers l’actualité plus financière du club rhodanien. En effet, en cette intersaison, la reprise du club par des investisseurs américains fait beaucoup parler. L’arrivée de Foster Gillett, fils de l’homme d’affaire américain ancien propriétaire de Liverpool George Gillett, a été évoquée ce mercredi. Pour un rachat de plus de la moitié des parts de l’OL à différents actionnaires, dont Jean-Michel Aulas. Le tout pour un montant de 500 millions d’euros qui est assez bluffant.

Aulas va rester président de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Dans la continuité du communiqué de presse sorti par l’OL, Jean-Michel Aulas a surtout tenu à calmer le jeu, une telle cession de parts ne se faisant pas en quelques jours. Mais dans le même temps, le président emblématique du club lyonnais a confirmé que le changement était en cours et que cela allait signifier une évolution conséquente des moyens financiers sur le marché des transferts. « Je déplore les informations jetées en pâture sur la place publique. C’est vrai que nous sommes en train de changer d’actionnaires, plusieurs investisseurs potentiels se sont manifestés. Un processus est en cours mais il n’y a rien de conclu. On peut juste vous dire qu’il va y avoir un renforcement très significatif des fonds propres et que je vais rester Président Directeur Général du groupe pendant une période qui reste à affiner mais qui sera sur une moyenne très longue. L’information principale est qu’on aura les moyens de notre ambition et que je vais rester. On est dans le money-time, tout peut basculer, j’ai l’intention de boucler le sujet d’ici le 23 juin », a livré un Jean-Michel Aulas de nouveau énergique et avec le sourire. Un signe que les supporters de l’OL ont interprété comme une grosse marque d’ambition pour cet été. Avec la signature de Lacazette et la prolongation de Lopes après celle de Caqueret, les premiers objectifs sont en tout cas remplis, même s’il faudra encore plus s’activer au mercato pour redorer le blason de l’OL la saison prochaine.