Aulas et Umtiti gentiment piégés avant OL-LOSC

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, Samuel Umtiti vivra une soirée spéciale avec le LOSC en venant à Lyon. C'est d'autant plus le cas que l'OL va mal en Ligue 1. Le défenseur central lillois s'en est inquiété auprès de son ancien président Jean-Michel Aulas.

Les sentiments sont nombreux dans l'esprit de Samuel Umtiti à l'approche de ce week-end de championnat. L'ancien défenseur de l'OL va jouer contre son ancien club pour la première fois depuis son départ en 2017. Ce sera avec un autre club français, le LOSC, alors même qu'Umtiti était envoyé à Lyon ces derniers mois. Cet été, un transfert à l'OL était possible et surtout souhaité par le champion du monde 2018. Néanmoins, John Textor et ses équipes n'ont pas voulu donner suite et Umtiti est allé à Lille. Si dimanche il aura à cœur de réaliser la meilleure prestation possible, il ne sera pas satisfait à 100% quoi qu'il arrive.

L'OL en Ligue 2, Umtiti en serait triste

La situation sportive de l'OL reste catastrophique. Les Lyonnais sont derniers de Ligue 1 et sont clairement menacés par une relégation en Ligue 2. Une mauvaise passe qui n'a pas échappé à Samuel Umtiti. C'était visible sur Prime Vidéo, dans un extrait publié sur les réseaux sociaux du diffuseur de la Ligue 1. Adil Rami est allé rendre visite à Umtiti dans le vestiaire du LOSC en compagnie de l'ancien président du défenseur à Lyon, Jean-Michel Aulas, et son actuel président à Lille, Olivier Létang.

« Eh les amis lyonnais ! Bien sûr, il n’y a pas de lien avec le fait que Lille parte à Lyon ce week-end (rires) », lance Adil Rami. « Lyonnais un jour, Lyonnais toujours », clame alors Jean-Michel Aulas. « Ça te fait bizarre de les voir dans cette situation ? », demande Rami à Umtiti. « Ouais, ouais, c’est dur », répond timidement son ancien coéquipier chez les Bleus. « Quand tu aimes le club, tu ne veux pas le voir descendre », indique Adil Rami, ce à quoi Samuel Umtiti répond avec un petit « Non, non ». Gêné devant son président lillois, Umtiti sait que le LOSC et lui-même devront faire le maximum pour l'emporter même si la situation de l'OL le déprime au plus haut point.