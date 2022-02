Aulas et Parker, un aller-retour à Dubaï contre des millions d'euros

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique Lyonnais était bien présent au Groupama Stadium afin d'assister à la victoire de son équipe contre l'OM. Mais la journée avait été longue pour Jean-Michel Aulas.

Les affaires sont les affaires, mais ces derniers jours ont été très actifs pour le patron de l’OL, qui ne se ménage pas pour le bien de son club. Présent samedi à Paris, où il a assisté à la défaite de son équipe féminine, Jean-Michel Aulas a ensuite géré une fin de mercato plutôt dynamique pour le club rhodanien. Et avant de recevoir l’OM mardi soir, le président Aulas a même réalisé un aller-retour express à Dubaï, revenant d'urgence afin de pouvoir être là pour cette rencontre tant attendue de Ligue 1. Accompagné de Tony Parker, dont l’image est évidemment très forte à Dubaï comme ailleurs, JMA a fait le voyage afin de rencontrer le Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, PDG du groupe Emirates, le sponsor maillot de l’Olympique Lyonnais. Et si ce dernier a reçu en cadeau une tunique de l’OL, ce n'est probablement pas pour rien.

Emirates rapporte 20ME par an à l'OL, bientôt encore plus ?

Today, we welcomed @JM_Aulas, owner and president of the Emirates sponsored French football club Olympique Lyonnais, and @tonyparker, Olympique Lyonnais Ambassador and former professional NBA basketball player. pic.twitter.com/BzNihobS4V — HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) February 1, 2022

Bien évidemment rien n’a filtré des discussions entre les deux dirigeants lyonnais et le patron de l’énorme compagnie aérienne de Dubaï, même si le message envoyé par le boss d’Emirates a de quoi donner le moral. « Notre partenariat avec l’OL est fondé sur notre engagement à Lyon, ainsi que sur nos contributions et investissements de longue date en France. Avec le palmarès du club et ce que nous avons accompli ensemble jusqu'à présent, nous espérons continuer à inspirer les supporters passionnés du club », a en effet indiqué le Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, oncle de l’Émir de Dubai. Pour mémoire, en février 2020, l’Olympique Lyonnais avait signé avec Emirates un contrat de 5 ans pour un montant de 20 millions d’euros par saison, soit plus du triple de ce que payait Hyundai, précédent sponsor maillot de l’OL. Nul doute que ce déplacement n'était pas seulement fait pour faire des cadeaux, mais probablement aussi pour parler de la suite de l'histoire entre Dubai et Lyon.