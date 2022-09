Au Qatar grâce à Lyon, un joueur ne se dégonfle pas

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Si Corentin Tolisso a décidé de revenir à l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival, c’est en grande partie pour retrouver le devant de la scène et tenter de réintégrer l’équipe de France en vue de la Coupe du Monde au Qatar.

L’été dernier, le club rhodanien a réalisé deux gros coups sur le marché des transferts en faisant revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Si les deux Gones sont revenus au bercail après des expériences plutôt réussies à Arsenal et au Bayern Munich, ils n’ont pas débarqué au Groupama Stadium pour faire de la figuration, bien au contraire même. Concernant le champion du monde 2018, l’objectif en revenant à Lyon après une dernière saison difficile au Bayern est clair : retrouver l’équipe de France d’ici à la Coupe du Monde au Qatar. C’est en tout cas qu’il a récemment confié sur Le Quotidien du Foot.

Corentin Tolisso a delivré 11 passes clés depuis le début de la saison ; il est le lyonnais qui crée le plus d’occasions de but franches (4), aucune n’a fini en but. pic.twitter.com/XfUvhiwGlp — Data OL (@OL_Data) September 20, 2022

« L’OL est le bon club pour retrouver l’équipe de France »

« Je suis revenu à l’OL pour les Bleus. Je pense vraiment que l’OL est le bon club pour retrouver l’équipe de France et aller à la Coupe du Monde cet hiver. Il y a beaucoup de concurrence. Le plus important est dès que je me concentre sur moi, pas sur ce que font les autres », a expliqué Tolisso, qui sait que la tâche sera très difficile d’ici à la liste de Didier Deschamps au mois de novembre. Déjà parce que le numéro 88 de l’OL n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau sous le maillot lyonnais. Mais aussi parce que la concurrence est rude au milieu de terrain. Vu que malgré les absences de Pogba ou Kanté, Tolisso est quand même loin dans la hiérarchie, derrière des joueurs comme Tchouaméni, Camavinga, Fofana, Guendouzi ou Veretout. Mais les derniers matchs des Bleus ont montré que des places restaient à prendre, Didier Deschamps changeant plusieurs joueurs au milieu dès la mi-temps de la rencontre au Danemark. Au point d'aller chercher un joueur d'expérience comme Tolisso ? Si le Lyonnais retrouve le niveau qui était le sien à sa grande époque, c'est possible. Les supporters de l’OL ne demandent que cela pour les semaines à venir, surtout que Peter Bosz aura besoin de son milieu de terrain pour sauver sa peau sur le banc de touche de Lyon.