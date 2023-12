Au placard à l’OL, il n’est pas rancunier

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Passé par l’Olympique Lyonnais entre 2018 et 2020, Oumar Solet ne s’était pas imposé chez les Gones. Le défenseur central n’avait jamais eu sa chance. Et pourtant, le Français se dit affecté par la situation de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1.

Oumar Solet a bien grandi depuis son passage raté à l’Olympique Lyonnais. Arrivé en provenance du Stade Lavallois, le défenseur central n’avait pas vraiment marqué les esprits. Son statut de jeune prometteur suscitait pas mal d’interrogations dans la mesure où le Français n’avait pas eu chance au club rhodanien, avant de montrer son talent au RB Salzbourg, aussi bien dans le championnat autrichien que sur la scène européenne.

🗣 Le talentueux défenseur français Ousmane #Solet s'exprime en exclusivité pour Goal.

Il parle de sa belle expérience à #Salzbourg, mais n'oublie pas non plus son ancien club de l'#OL.

👉 https://t.co/SjJ8wAustr pic.twitter.com/MPu0aGXWNi — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) December 8, 2023

« Je n'ai jamais joué en équipe première à Lyon et j'ai été très surpris et heureux lorsque j'ai reçu l'appel de Salzbourg, a raconté le défenseur central de 23 ans dans un entretien accordé à Goal. C'est un grand transfert, une grande opportunité. Je serai toujours reconnaissant envers ce club. » L’équipe autrichienne lui a effectivement permis de franchir un cap décisif dans sa carrière. Le voilà désormais prêt à rejoindre un club membre des principaux championnats européens. On pourrait parler d’une belle revanche après son échec à l’Olympique Lyonnais. Mais de son côté, Oumar Solet n’est pas du genre rancunier.

Solet soutient ses anciens coéquipiers

Au contraire, le natif de Melun regrette la situation de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1, où il a gardé des contacts dans l’effectif. « Je regarde quelques matchs de Lyon. J'ai des amis qui jouent là-bas : Maxence Caqueret, Sinaly Diomandé et Rayan Cherki. Ils ont de grandes qualités, ils peuvent le faire. J'espère vraiment qu'ils se maintiendront. Lyon est une équipe de Ligue 1, pas de Ligue 2 ! Je leur souhaite le meilleur. Avec plus de confiance et de conscience, ils reviendront à la compétition », a prédit Oumar Solet, optimiste pour son ancienne formation.