Attention aux faux pas, l’OL prévient la concurrence

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Toujours dernier de Ligue 1 après son match nul face à Metz (1-1) dimanche, l’Olympique Lyonnais ne perd pas espoir. Le club rhodanien compte bien mettre un terme à sa crise sportive et profiter de la moindre contre-performance de ses concurrents dans la course au maintien.

L’Olympique Lyonnais s’enfonce encore un peu plus. Alors que la venue de Metz représentait l’occasion idéale de se lancer, le club rhodanien n’a pu arracher qu’un match nul décevant. Les hommes de Fabio Grosso ont certes évité le pire en fin de rencontre. Mais ce point obtenu n’arrange rien pour la lanterne rouge de Ligue 1 dont la crise sportive se poursuit. Pas de quoi abattre Rémy Vercoutre qui garde un discours positif.

Contrôle orienté ➕ frappe puissante 🟰 un but magnifique d'Ablie Jallow 🚀⚽️#OLFCM I @FCMetz pic.twitter.com/UNGwdRyxrf — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 6, 2023

Après ce match de la 11e journée, l’entraîneur des gardiens de l’Olympique Lyonnais s’est montré confiant et a même lancé un avertissement aux concurrents dans la course au maintien. « Beaucoup de frustration, on est dans une situation critique mais ce n’est pas d’aujourd’hui, a réagi le technicien. Quand on vit ces moments, rien n’est pour nous. La glissade de Clinton (Mata), le poteau rentrant (sur le but du Messin Ablie Jallow). On est tous dans le même bateau. J’apprécie énormément l’attitude des supporters, un grand merci à eux. Il faut faire corps et essayer de ne pas lâcher. »

« Des équipes vont perdre »

« Il y aura encore beaucoup de matchs, il y a des équipes qui vont perdre devant et nous on saura s’imposer, a prévenu l’ancien portier. Tout le monde est déçu. Ça fait maintenant 15 jours qu’on prépare ce match. Il y a eu le non-match à Marseille mais on sent qu’on est parfois en manque de confiance. C’est dur d’inverser la tendance mais on y croit ferme. On a des joueurs qui ont du mal à se lâcher. Nos entrants ont fait une très bonne entrée. » Avec un calendrier difficile (Rennes, Lille, Lens et Marseille), les Lyonnais devront montrer un bien meilleur visage.