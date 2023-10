Attaqué de partout, Tolisso donne rendez-vous au centre commercial

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Revenu à l'OL en même temps qu'Alexandre Lacazette dans le cadre du projet ADN de Jean-Michel Aulas, Corentin Tolisso fait désormais face à de virulentes critiques. Mais le champion du monde 2018 a aussi une activité extra-sportive qui l'honore.

Lorsqu’il a décidé en 2022 qu’en quittant libre le Bayern Munich, il était temps pour lui de revenir à l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso ne se doutait pas qu’un an plus tard, il aurait connu de tels soucis sous le maillot de son club de toujours. Car à présent les supporters de l’OL n’hésitent plus à s’en prendre au milieu de terrain de 29 ans, lequel est encore pointé du doigt après le nul de Lyon face à Lorient. Entré à l’heure de jeu à la place de Diawara, Tolisso est accusé de tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux, et parfois de manière très véhémente. Mais cela n’empêche pas le champion du monde 2018 de respecter sa parole, surtout lorsqu’il s’agit de défendre une noble cause. Alors, même s’il sait que cela donnera lieu à des commentaires, Corentin Tolisso a confirmé sa présence dimanche prochain à une opération caritative organisée dans le centre commercial de Confluence.

Tolisso respecte ses engagements

En créant Toliss’All il y a plusieurs mois j’avais fait la promesse de projets nouveaux, concrets pour booster l’inclusion des personnes en situation de handicap.



L’ambition est dans le nom. Ça me tient à cœur d’apporter ma pierre à l’édifice pour répondre à un maximum de leurs… pic.twitter.com/SYZBjGO8cb — Corentin Tolisso (@CorentinTolisso) September 14, 2023

Car ce n’est pas une boutade, le joueur se fait aussi attaquer sur X (anciennement Twitter) lorsqu’il évoque son engagement en faveur de l’association Toliss’All créée pour faciliter l’inclusion des personnes en situation de handicap, notamment avec la fabrication de gîtes inclusifs. Mais en face, certains sont sans pitié. « On veut autant d’investissement sur le terrain », « Ambition de jouer au foot stp, parce que ton cousin on en veut plus. On veut te voir TOI sur le terrain », les critiques se veulent méchantes, mais Corentin Tolisso n’a pas l’intention de se cacher, même au moment où l’Olympique Lyonnais traverse une crise inédite. Il sera donc bien président dimanche 15 octobre au centre commercial de Confluence et plus précisément à Planet Fitness afin d'aider à récolter des fonds pour son association dans le cadre d'une braderie destinée à aider différents mouvements caritatifs.