ASM-OL : Une fin de match électrique, les cartons rouges ont fusé

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a dominé l’AS Monaco en infériorité numérique dans le match de la dernière chance (3-2). Une belle rencontre qui s’est mal terminée…

Au coup de sifflet final, les Gones ont explosé de joie. Logique quand on sait qu’ils ont remporté une victoire capitale dans la course au podium, surtout à 10 contre 11 après l’expulsion de Caqueret. Après une fin de match de folie, avec l'égalisation de Ben Yedder sur penalty à la 86e puis avec le but de la victoire de Cherki trois minutes plus tard, la tension était à son maximum.

Et ce qui devait arriver arriva… Quand Monsieur Turpin a donné la délivrance à l’OL, les Lyonnais ont chambré leurs rivaux. Et les acteurs ont fini la soirée sur une petite bagarre générale, qui a abouti à des cartons rouges de part et d’autre : De Sciglio et Marcelo pour l'OL, Geubbels et Pellegri pour l'ASM. Un final électrique qui ne gâchera pas la joie des Lyonnais et la déception des Monégasques.