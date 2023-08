Arteaga à l'OL pour 8ME, Tagliafico a son bon de sortie

Dans : OL.

L'OL avance bien pour le transfert de Gerardo Arteaga de Genk. Le Mexicain arrivera à l'OL comme titulaire car son arrivée est conditionnée au départ de Nicolas Tagliafico.

Le mois d'août est synonyme de grands changements pour l'OL au mercato. Longtemps attentiste, le club rhodanien n'a pas d'autres choix que de réagir alors qu'il occupe la dernière place de Ligue 1 après deux journées. Cela signifie des recrutements mais aussi des départs à cause des sanctions de la DNCG. Après Lukeba, la prochaine victime semble être Bradley Barcola. Le jeune gone est désiré par le PSG. Toutefois, il n'est pas le seul dont on prépare les valises à l'OL. Nicolas Tagliafico pense à quitter le club au vu de la situation sportive des Lyonnais mais surtout des approches de son ancien club l'Ajax. L'OL a déjà planifié son remplacement avec Gerardo Arteaga.

Arteaga vers Lyon le temps que Tagliafico parte

Le club lyonnais est en négociations avancées avec les Belges de Genk pour le transfert du latéral gauche mexicain. Son compatriote, le journaliste Fernando Esquivel revient sur les détails de l'opération. Même si l'OL travaille activement sur le dossier Arteaga et est proche de trouver un accord financier, il est bloqué par l'avenir de Nicolas Tagliafico. L'OL doit obligatoirement vendre l'Argentin pour accueillir Arteaga.

« Toujours aucun progrès formel. Cela dépend principalement de l'arrivée de Tagliafico à l'Ajax. Lyon réclame 10ME pour l’Argentin alors que Genk demande au moins 8ME pour laisser partir Arteaga. Les choses pourraient évoluer dans les prochains jours », a écrit Fernando Esquivel sur X (anciennement Twitter). Un chassé-croisé qui ferait perdre de l'expérience au groupe de Laurent Blanc. Toutefois, cela n'effraie pas Matthieu Louis-Jean, l'ancien recruteur de l'OM déjà habitué à échanger les joueurs avec succès aux côtés de Pablo Longoria.