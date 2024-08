Anthony Lopes dérange, l’OL éjecté d'ici 48h

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Rétrogradé au statut de gardien numéro 2, Anthony Lopes est poussé vers la sortie. L’Olympique Lyonnais ne souhaite pas conserver l’international portugais dans ce rôle de remplaçant. Impatiente de tourner la page, la direction rhodanienne pourrait parvenir à ses fins avant le début du championnat.

Au cas où la situation n’était pas suffisamment claire, Pierre Sage en a remis une couche. Lors du match amical contre Arsenal (défaite 2-0) dimanche, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a laissé Lucas Perri dans la cage pendant l’intégralité de la rencontre. Le technicien n’a donc pas prévu d’instaurer une concurrence saine entre le Brésilien et sa doublure Anthony Lopes. Et pour cause, le club rhodanien veut pousser l’international portugais vers la sortie. Pour y parvenir, la direction accepte même de le libérer de sa dernière année de contrat.

Lopes éjecté dans les prochains jours ?

Potentiellement libre, Anthony Lopes n’a pourtant pas bougé après deux mois de mercato. Mais ses supérieurs pensent pouvoir l’éjecter avant la reprise de la Ligue 1 ce week-end. En effet, des dirigeants lyonnais ont confié à Canal+ dimanche que la situation du gardien remplaçant pourrait se décanter dans les prochaines 48 heures. La chaîne cryptée a également confirmé la piste menant à Strasbourg, tout en précisant que rien n’était fait avec le club alsacien. Un autre courtisan serait-il entré dans la partie ?

Peu importe la future destination d’Anthony Lopes, l’Olympique Lyonnais et Lucas Perri ont tout intérêt à ce que l’indésirable parte le plus vite possible. Leur cohabitation pourrait poser problème dans la mesure où le natif de Givors n'acceptera pas de rester tranquillement dans l’ombre. A la moindre contre-performance du titulaire, déjà fautif sur l’un des buts encaissés face aux Gunners dimanche, le débat sera relancé dans les médias et chez les supporters qui apprécient toujours autant le gardien formé à Lyon.