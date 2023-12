Amiri arbitre du nouveau match OM-OL en janvier

Dans : OL, OM.

Par Mehdi Lunay

Le milieu allemand du Bayer Leverkusen Nadiem Amiri continue de faire rêver l'OM. Déjà sur lui l'été dernier, le club phocéen retente sa chance cet hiver. Mais, deux obstacles lui font face : l'OL, autre prétendant d'Amiri, et le Bayer Leverkusen.

Le mercato estival marseillais était incomplet pour beaucoup d'observateurs. Il faut dire que l'OM a subi une élimination précoce en Ligue des champions, sortant dès le troisième tour préliminaire contre le Panathinaikos. Cet échec inattendu a forcé le club phocéen à abandonner plusieurs pistes prometteuses dont celle menant à Nadiem Amiri. Le milieu du Bayer Leverkusen aux 5 sélections en équipe d'Allemagne n'est plus titulaire dans la machine à gagner de Xabi Alonso. Si l'OM s'était montré frileux à donner les 6 millions d'euros attendus en août dernier, cette fois-ci les équipes de Pablo Longoria comptent faire banco.

L'OL et l'OM veulent Amiri mais Leverkusen ferme la porte

Cependant, selon les informations du quotidien allemand Bild, la tâche sera bien plus périlleuse cet hiver. En effet, les Marseillais sont désormais concurrencés par l'OL. Dans sa quête de joueurs pour aider l'OL à quitter le bas de tableau, Matthieu Louis-Jean a coché le nom de Nadiem Amiri. Un milieu international allemand avec une aussi bonne technique et pour un prix abordable, c'est un rêve pour le 15e de Ligue 1. Toutefois, Bild se montre pessimiste sur les chances des deux Olympiques sur le dossier.

Selon le quotidien allemand, le Bayer Leverkusen n'est plus ouvert à une vente de son milieu de terrain. En effet, le leader de Bundesliga va perdre 5 joueurs avec la CAN : Adli, Tapsoba, Boniface, Kossounou, Tella. Le Bayer ne peut se permettre de lâcher le moindre joueur, considérant que Nadiem Amiri aura plus de temps de jeu pour remplacer les partants. Au-lieu de vendre des joueurs, Leverkusen pense plutôt à acheter des renforts en janvier. L'OL et l'OM sont prévenus, il faudra être très généreux financièrement pour arracher Amiri au Bayer Leverkusen en janvier.