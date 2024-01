Amiri à l’OM, l’OL vient tout gâcher

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déjà courtisé l’été dernier, Nadiem Amiri intéresse de nouveau l’Olympique de Marseille pendant ce mercato hivernal. Mais en plus des réticences du Bayer Leverkusen, qui souhaite conserver son milieu de terrain, le club phocéen devra composer avec la concurrence désormais habituelle de l’Olympique Lyonnais.

Après les signatures des Brésiliens Lucas Perri et Adryelson, ainsi que l’arrivée de l’ailier belge Malick Fofana en provenance de La Gantoise, l’Olympique Lyonnais compte bien poursuivre son recrutement. Le club dirigé par John Textor a notamment pour objectif de renforcer son entrejeu. On sait que l’actuel 15e de Ligue 1 tente de profiter du clash entre le Stade Rennais et Nemanja Matic. Apparemment, Lyon souhaite apporter davantage de créativité dans son milieu de terrain. Ce que confirme la piste annoncée en Allemagne.

LE DOSSIER MATIC AU POINT MORT ??? 💀



L'actionnaire du Stade Rennais aurait mis son véto. L'actionnaire ne veut pas que Matic aille dans un club RIVAL du Stade Rennais (Il sous-entend l'OL). ⚡️



Matic avait pré inscrit ses enfants dans l'école internationale de Sainte Foy Lès… pic.twitter.com/TfmNNZsxxw — Media Gones™ (@Media_Gones) January 11, 2024

En effet, le quotidien Bild insiste sur l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Nadiem Amiri (27 ans). Le milieu du Bayer Leverkusen assiste à la belle saison de son équipe en tant que simple spectateur, lui qui ne compte que 78 minutes de jeu dispersées en 8 apparitions toutes compétitions confondues. A quelques mois de la fin de son contrat, sans surprise, l’international allemand (5 sélections) souhaite quitter le pensionnaire de Bundesliga. Mais le dossier ne sera pas simple pour l’Olympique Lyonnais.

Leverkusen n'a pas dit son dernier mot

Ce n’est pas la première fois que le nom de Nadiem Amiri alimente les rumeurs mercato en France. Et pour cause, l’Olympique de Marseille était passé tout proche de sa signature l’été dernier, avant d’abandonner la partie suite à son élimination au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. D’ailleurs, la source indique que les Marseillais sont toujours intéressés par l’ancien joueur du Genoa, lequel avait donné son accord au club phocéen. La direction olympienne aurait-elle un avantage ? En tout cas, le Bayer Leverkusen, confronté à des départs pour la CAN, espère conserver son milieu malgré sa situation contractuelle.