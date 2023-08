Amin Sarr prêté en Bundesliga, l'OL proche de l'exploit

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé en janvier dernier à Lyon, Amin Sarr n'arrive pas à s'imposer et l'OL souhaite déjà s'en débarrasser. L'attaquant suédois pourrait partir en Allemagne avant la fin du mercato.

Débarqué à Lyon en provenance du club néerlandais d’Heerenveen contre un chèque de 12 millions d’euros lors du dernier mercato d'hiver, Amin Sarr n’a jamais convaincu du côté du Groupama Stadium. Présenté comme un futur grand, l’attaquant suédois s’est gentiment assis sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc ne comptant pas sur lui. Et lors de ses rares entrées en jeu, Amin Sarr n’a pas réellement démontré qu’il valait mieux que cela. Encore lié quatre ans avec l’OL, le natif de Malmö n’a marqué qu’un but depuis qu’il est arrivé en Ligue 1, c’était contre Angers en février, et il se pourrait bien que cela soit son unique but sous le maillot lyonnais. Car le joueur suédois est tout proche d’un départ à en croire Le Parisien, Lyon ayant peut-être trouvé une solution qui convient à tout le monde.

Amin Sarr sur le départ de Lyon

OL : Le fantôme Amin Sarr foudroyé à la mi-temps ! https://t.co/p64a5eiVrB — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2023

Amin Sarr voulant évidemment avoir du temps de jeu, mais Lyon ne lui en proposant pas cette saison, le jeune attaquant est ouvert à l’idée d’un prêt. Et le média affirme qu’avec la signature imminente de Mama Baldé comme doublure d’Alexandre Lacazette, tout devrait s’accélérer. Le club de Wolfsburg, qui évolue en Bundesliga, a suggéré aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais de lui prêter avec option d’achat Amin Sarr. Une offre qui devrait convenir à l'OL, où l'on est conscient qu'il sera difficile de trouver un transfert pur et dur pour l'attaquant suédois d'ici à la fin du marché des transferts. Dans le même temps, Lorient et Metz ont aussi contacté Lyon pour Sarr mais ne veulent qu'un prêt sans aucune option. Une offre qui est donc logiquement tombée à l'eau par rapport à celle venue d'Allemagne. Il va toutefois falloir faire très vite pour finaliser ce possible prêt de Sarr à Wolfsburg, l'Olympique Lyonnais ayant d'autres dossiers sur le feu.