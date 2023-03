Amin Sarr inquiète Lyon, il lui donne encore une chance

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais occupe la dixième place du classement de Ligue 1 au moment de cette trêve internationale. Du côté du Groupama Stadium, on se pose des questions sur deux des trois renforts du mercato d'hiver, et notamment Amin Sarr. Mais il est trop tôt pour lui tirer dessus.

Cette fois le break est fait, la victoire de Rennes au Parc des Princes a rejeté l’équipe de Laurent Blanc à neuf points de la cinquième place, et l’espoir de voir l’Olympique Lyonnais obtenir un ticket européen via la Ligue 1 s’est envolé avec le nul contre Nantes. L’espoir repose désormais sur la Coupe de France et cette demi-finale à jouer dans deux semaines à la Beaujoire. Pour cela, l’OL aura besoin de toutes ses forces vives et notamment des joueurs arrivés cet hiver afin de renforcer un effectif dont l'entraîneur lyonnais avait jugé qu'il était trop tendre.

Si Dejan Lovren a fait ses preuves, et que Jeffinho a été blessé, ce qui a retardé son adaptation, Amin Sarr suscite lui de nombreux doutes. Le jeune attaquant suédois, que Bruno Cheyrou est allé chercher aux Pays-Bas pour 12 millions d’euros, a bien du mal à s’imposer, chacune de ses sorties accentuant cette petite inquiétude, même si Sarr est là depuis trop peu de temps pour tirer sur l’ambulance.

Amin Sarr va devoir faire beaucoup mieux

Dans Le Progrès, on ne veut surtout pas taper trop fort sur l’attaquant suédois, mais il est clair qu’Amin Sarr va devoir muscler son jeu afin de faire taire les doutes d’ici la fin de la saison. « Depuis son entrée en jeu le 1er février contre Brest, Sarr a pris part à 10 matches, 8 en Ligue 1 et 2 en Coupe de France (…) Pendant près d’une heure face à Nantes, en position d’ailier gauche, il a même inquiété : aucun duel gagné, aucun centre réussi, ni dribble réussi, 3 ballons perdus, 26 passes mais aucune passe-clé, aucun tir, aucune interception (…) Après la trêve internationale, alors que s’enchaîneront trois chocs à Paris, à Nantes (en Coupe de France), puis contre Rennes, il lui faudra proposer quelque chose de plus consistant », prévient Jean-François Gomez, l’expérimenté journaliste du quotidien régional.