Algérie : Entre l'argent et Lyon, Benlamri a choisi l'OL

Arrivé à l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival, Djamel Benlamri a suscité un gros enthousiasme. Et l'international algérien a justifié sa décision de signer à l'OL.

Cela a été la surprise du chef Juninho lors du récent marché des transferts, Djamel Benlamri, le défenseur central international algérien qui évoluait à Al-Shabab Riyad, en Arabe Saoudite s’est engagé pour une saison avec l’Olympique Lyonnais. Une décision qui a fait la joie de la communauté algérienne, le joueur de 30 ans étant considéré comme une valeur sure et un vrai soldat capable d’apporter énormément au secteur défensif du club de Jean-Michel Aulas. Pour l’instant, Djamel Benlamri n’a joué que 38 minutes en Ligue 1, c’était lors du très attendu Lille-Lyon du 1er novembre dernier, et il a déjà démontré ses qualités. Evoquant son choix de quitter l’Arabie Saoudite pour enfin venir jouer en Europe, le défenseur des Fennecs et de l’OL avoue qu’il avait préalablement fait le choix de l’argent, mais qu’il avait compris récemment qu’il était encore temps de penser au sportif.

Sur Olympique-et-Lyonnais.com, Djamel Benlamri a justifié tout cela. « Si j’avais l’idée de jouer en Europe ? Absolument pas. Je ne vais pas mentir, jusqu’ici j’avais choisi des clubs par rapport à l’argent. Quand j’étais en Arabie Saoudite, je gagnais très bien ma vie. Là-bas, il n’y a pas de pression, on jouait un match par semaine… C’était très tranquille. Après la Coupe d’Afrique des nations gagnée par l’Algérie, j’ai pensé différemment. J’ai vu mes amis de la sélection qui évoluaient pour la plupart en Europe, j’ai affronté durant cette CAN un attaquant comme Sadio Mané et j’ai répondu présent donc je me suis dit : “Djamel, réveille-toi, tu peux jouer en Europe.” J’ai eu un déclic, je me suis remis en question et j’ai atteint cet objectif en signant dans un grand club comme l’OL », explique le défenseur algérien de l’Olympique Lyonnais, dont tout le monde loue les qualités. A Rudi Garcia de désormais confirmer à Djamel Benlamri que signer à Lyon était un bon choix de carrière.