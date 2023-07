Adios l'OL, Renato Tapia veut un passeport

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Annoncé à l'OL il y a peu, Renato Tapia est encore bien loin de quitter le Celta Vigo. Lyon n'a fait aucune offre pour le Péruvien, à cause notamment de la DNCG. Cela tombe bien pour Tapia, lequel se voit finalement refuser l'offre lyonnaise.

Le mercato lyonnais s'est stoppé brutalement en ce début de juillet. Les comptes de l'OL n'ont pas plu à la DNCG, laquelle a encadré la masse salariale lyonnaise. Les Lyonnais subissent donc des restrictions sur leurs recrutements et cela s'est vite fait sentir avec Renato Tapia. Le milieu défensif du Celta Vigo devait être acheté la semaine dernière. Or, finalement, l'OL n'a pas pu transmettre d'offre pour le Péruvien. Son transfert devra attendre plusieurs jours voire plusieurs semaines. Selon l'Equipe, on part même sur une annulation d'autant que le joueur a d'autres projets en tête.

Tapia veut partir libre et espagnol en 2024

Selon les informations du quotidien sportif français, le milieu défensif n'est plus très chaud à l'idée de quitter le Celta Vigo cet été. Sous contrat jusqu'en 2024, il préférerait désormais aller au bout de son contrat en Galice. Sa motivation n'est pas uniquement financière. Tapia vise le passeport espagnol et il n'est plus très loin de l'obtenir. Il doit faire trainer les choses pour parvenir à ses fins, ce qui n'arrange pas l'OL bien entendu.

« Durant cette période de flottement, le milieu de terrain de 27 ans a repris l'entraînement avec le Celta Vigo et n'exclut plus, désormais, d'aller jusqu'au bout de son contrat qui se termine en juin 2024. Il ne manque en effet à Tapia que quelques semaines de résidence en Espagne afin d'obtenir la nationalité espagnole pour lui et sa famille, ce qui fait tergiverser le joueur. L'OL, de son côté, espère toujours finaliser ce dossier. Mais de nouvelles pistes au poste de numéro 6 pourraient être ouvertes si l'affaire traîne trop », écrit L'Equipe. Un coup dur puisque Renato Tapia était la priorité après utilisation des datas. Mais, si précis soient les chiffres, aucun n'avait intégré la donnée familiale dans l'équation.