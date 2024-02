Adidas et l'OL, ça va continuer jusqu'en 2029

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Un temps annoncée sur la fin, la collaboration entre Adidas et l'OL va finalement se poursuivre dans le futur. L'équipementier allemand fournira les maillots lyonnais masculins et féminins jusqu'en 2029, soit pour 4 années supplémentaires. L'OL a annoncé la nouvelle sur son site internet ce mardi soir. « La poursuite de cette collaboration avec un équipementier au rayonnement mondial, renforce la notoriété du club, sur le territoire français et à l’international et confirme le statut de l’Olympique Lyonnais en tant que club majeur sur les circuits masculin et féminin du football », a écrit l'OL. Cela fera donc 19 ans que Adidas est lié à l'OL, leur partenariat ayant démarré en 2010.