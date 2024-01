Accord Matic-OL, Lyon se met en grand danger ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais fait le forcing pour récupérer Nemanja Matic, en guerre ouverte avec le Stade Rennais. L'offre copieuse qui est faite au Serbe peut toutefois exposer le club rhodanien pour ce mois de janvier.

L’OL négocie fort en ce début de mercato, et a déjà enregistré trois recrues. Des accords sont même déjà trouvés pour deux joueurs supplémentaires, avec Arnaut Danjuma et Nemanja Matic. Concernant le milieu de terrain serbe, qui pourrait faire un bien fou à Lyon, la partie est toutefois serrée. Une seule offre a été effectuée, et elle est de 5 millions d’euros pour un joueur qui a encore un an et demi de contrat, et a montré que, malgré le début de saison moyen de Rennes, il avait largement le niveau pour faire beaucoup de bien à une formation de Ligue 1. L’offre n’a pas convaincu le club breton, qui va toutefois devoir réfléchir à sa position devant le coup de force du milieu de terrain passé par Manchester United. En effet, le Serbe a quitté la Bretagne ce mercredi, pour rejoindre Lyon tout simplement. Il a trouvé un accord avec l’OL et a même déjà placé ses enfants dans une école internationale, ce qui était visiblement un gros problème pour lui dans la cité bretonne. C’est le journaliste de RMC Florian Gautreau qui annonce ainsi que, entre Matic et Lyon, tout est bouclé.

La masse salariale va exploser avec Matic

Les dirigeants lyonnais ont donc bon espoir de finaliser ce dossier dans quelques jours, Rennes étant totalement coincé par l’attitude de sa recrue vedette de l’été dernier. Mais attention, comme le souligne L’Equipe, l’OL ne peut pas non plus faire n’importe quoi, car la DNCG a mis sous contrôle sa masse salariale notamment. Et RMC précise que John Textor est prêt à faire un énorme effort pour faire venir Nemanja Matic, notamment en augmentant son salaire, qui était déjà imposant à Rennes. Le danger est donc bien présent, car la masse salariale de 2024 doit correspondre à l’augmentation du budget révisé présenté à la DNCG, sans quoi le gendarme financier peut très bien s’opposer à de nouvelles signatures. Si cela peut encore passer pour Matic, en cas d’absence de vente de joueurs, le joueur suivant à être recruté pourrait ainsi très bien mettre l’OL hors des clous du gendarme financier français. Une donne que Lyon va devoir suivre, alors que le club rhodanien se penche sur Arnaut Danjuma et David Carmo du FC Porto également.