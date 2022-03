A l'OL, Hugo Lloris vote Rémi Garde plutôt que Claude Puel

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Capitaine de l'Equipe de France et bientôt joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, Hugo Lloris est un monument du football français. Toutefois, il n'a pas oublié ses jeunes années, notamment à Lyon où il avait un lien particulier avec Rémi Garde.

Il est le seul joueur avec Steve Mandanda à avoir connu le fiasco de Knysna et le sacre mondial à Moscou, huit ans plus tard. La carrière d'Hugo Lloris en Equipe de France est riche d'expériences aussi diverses que variées mais surtout riche en capes internationales. Il a tenu la cage française 137 fois depuis 2008, étant le deuxième joueur français le plus sélectionné derrière Lilian Thuram (142). Tout proche de ce record, le capitaine des Bleus peut regarder derrière lui et noter le parcours accompli depuis ses débuts à Nice. Sur Europe 1, au micro de Jacques Vendroux, il a évoqué en long et en large sa carrière avec son ressenti personnel.

Lloris plus enthousiaste sur Rémi Garde que sur Claude Puel

Passé à l'OL de 2008 à 2012, Hugo Lloris a connu des moments contrastés avec les Gones. Le meilleur avec une demi-finale de Ligue des champions en 2010 et une coupe de France remportée en 2012. Mais aussi le fait d'avoir évolué au moment même où l'OL a vu sa suprématie nationale stoppée et sa série de sept titres consécutifs gagnés s'interrompre. Il a joué sous la direction de deux entraîneurs, Claude Puel et Rémi Garde, gardant un lien plus fort pour le second cité.

« Ensuite, j'ai eu mon passage à Lyon avec Claude Puel, que j'ai croisé plusieurs fois sur les terrains anglais. J'ai également une expérience avec Rémi Garde lors de ma quatrième année avec Lyon. J'avais des liens importants avec lui puisque c'est lui qui est venu me chercher à Nice à l'époque, dans les bureaux de l'OGC Nice. Mes premières visites de la ville de Lyon ont été faites avec Rémi Garde. Donc, il y a ce lien également important », a t-il confié au micro d'Europe 1. Très bavard et admiratif au sujet de Frédéric Antonetti ou Mauricio Pochettino, le portier de Tottenham n'apparaît pas marqué par son expérience de trois années avec Claude Puel. Les supporters lyonnais pas très heureux des trois saisons passées avec le Castrais ne lui en tiendront sûrement pas rigueur.