A 10 contre 1, un supporter de l'OM agressé à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'OM étaient interdits dimanche soir au Groupama Stadium, mais un homme portant un maillot de Marseille a été agressé brutalement dans le tramway en rentrant du match.

Rien ne peut justifier que l'on puisse se faire frapper juste parce que l'on soutient son club préféré, mais forcément si le préfet de Lyon avait interdit la venue des fans marseillais, c'est qu'il savait qu'après les graves incidents du premier match aller les risques étaient grands que tout dégénère. Et les faits lui ont malheureusement donné raison. Après la victoire de l'OL contre l'OM, et alors qu'un tramway avait quitté le stade en direction du quart de la Part-Dieu, un homme présent dans la rame a eu la mauvaise idée de lancer un « allez l’OM ». Si certains l'ont chambré en réponse, rappelant le score du match, une dizaine de supporters lyonnais ont, eux, décidé de punir le fan marseillais.

A 10 contre 1, le supporter de l'OM avait perdu d'avance

Football. Après avoir crié « Allez l’OM » dans le tramway, des supporters de l’OL lui tombent dessus 👇 https://t.co/O8zgxqscTr — Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) February 5, 2024

A peine sortie du tramway, le supporters de l'OM s'est fait courser et a été rattrapé avant de se faire tabasser. Rapidement sur place, aidée en cela par des témoins de la scène, la police a réussi à bloquer un des agresseurs, tandis que les secours transportaient le supporter de Marseille, qui portait sur lui un maillot de l'OM, à l'hôpital avec une épaule démise. Selon Le Progrès, le fan de Lyon interpellé a 27 ans et il devra répondre de ses actes devant la justice. Globalement, et en dehors de cet incident, le match s'est déroulé sans souci pour les forces de l'ordre, lesquels étaient tout de même mobilisées pour ce choc de Ligue 1 puisque le préfet avait obtenu la présence de 350 policiers autour du stade lyonnais.