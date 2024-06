7 millions d'euros venus de Turquie, l'OL ouvre grand la porte

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL aura pas mal de dossiers à gérer cet été au mercato. Si des arrivées sont attendues dans le Rhône, il s'agira également de dégraisser l'effectif de Pierre Sage.

A Lyon, l'heure est à la réflexion. L'OL passera ce jeudi devant la DNCG et devra donner des garanties pour pouvoir recruter fort. John Textor étudie toutes les options pour l'écurie lyonnaise. L'Olympique Lyonnais devra certainement faire des sacrifices cet été. Si Alexandre Lacazette va finalement rester, d'autres joueurs cadres sont eux annoncés sur le départ, comme Rayan Cherki ou encore Corentin Tolisso. C'est aussi le cas pour des joueurs en manque de temps de jeu et qui ne font plus forcément partie du projet de Pierre Sage. Barré par la concurrence, Saël Kumbedi pourrait aller voir ailleurs cet été. Cela tombe bien, il ne manque apparemment pas de prétendants.

Kumbedi, une porte s'ouvre en Turquie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Selon les informations de la presse turque et du journal Fotomac, le latéral droit de l'OL plait à Galatasaray. Les champions de Turquie se cherchent du renfort à droite et ne veulent pas dépasser les 10 millions d'euros. La priorité reste Aaron Wan-Bissaka mais les négociations avec Manchester United ne seront pas faciles. En fin de contrat en juin 2027, Kumbedi est estimé à 7 millions d'euros. Il pourrait relancer sa jeune carrière en Turquie dans une équipe ambitieuse et qui disputera la prochaine Ligue des champions. Les bonnes relations entre Galatasaray et l'OL pourraient faciliter son transfert. Actuellement en stage avec l’équipe de France U19 pour préparer l’Euro, Saël Kumbedi n’est néanmoins pas forcément emballé par un départ pour le moment. Une discussion aura lieu avec sa direction lors de son retour. Mais s'il refusait Galatasaray, il y a fort à parier que l'OL lui indique tout de même le chemin de la sortie au vu du peu de temps de jeu qui lui sera promis la saison prochaine.