65ME pour l'OL, Textor augmente l'enveloppe du mercato ‍!

Par Claude Dautel

La DNCG a donné le feu vert à l'Olympique Lyonnais pour le mercato d'hiver, même s'il faudra garder le contrôle de la masse salariale. John Textor est disposé à faire un effort supplémentaire.

L’Olympique Lyonnais s’est retiré une énorme pression en s’extrayant de la zone rouge du classement de Ligue 1 grâce à sa victoire contre Nantes lors du dernier match de l’année, mais les dirigeants ne veulent pas revivre une telle angoisse en 2024. Pour cela, et alors même que l’OL était encore dans le dur, le propriétaire américain avait promis d’investir au mercato d’hiver. Et la DNCG permet à John Textor de tenir ses engagements, lequel doit cependant encore régler financièrement le licenciement de Fabio Grosso. Alors que dans un premier temps, on avait évoqué une limite à 50 millions d’euros pour les investissements de Lyon sur cette période de janvier 2024, Le Progrès révèle que le curseur pourrait être nettement poussé un peu plus.

65ME investis par l'OL, il y a une condition

Ekitike à l'OL, Lyon a refait une offre au PSG ! https://t.co/JkwygiqZKM — Foot01.com (@Foot01_com) December 29, 2023

Même si la Direction Nationale du Contrôle de Gestion impose que l’Olympique Lyonnais ne fasse pas des dingueries, John Textor pourrait lâcher jusqu’à 65 millions d’euros au mercato d’hiver. Pour cela, il y a tout de même une condition d’ores et déjà fixée en interne, à savoir que cette enveloppe supplémentaire ne sera accordée par le boss que si l’OL vend un ou plusieurs joueurs en janvier 2024. Pour l'instant, les départs envisagés à un moment d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rayan Cherki ne sont plus du tout au programme, mais Lovren, Diomandé, Alvero, Baldé et Maitland-Niles pourraient, eux, quitter le club rhodanien si une offre suffisante arrive à Lyon et arrive à convaincre les joueurs concernés.