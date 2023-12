DNCG ‍: L’OL connait sa sanction

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La DNCG a fini par trancher dans le cadre des possibilités de recrutement de l’Olympique Lyonnais pour le mercato d’hiver. L'enveloppe de 50 ME sera bien là !

Si une interdiction de recruter n’a pas été prononcée, John Textor ne sera toutefois pas totalement libre. Le propriétaire de l’OL n’a pas totalement convaincu les instances et verra sa masse salariale ainsi que les indemnités de transfert être encadrées. Toutefois, le cadre sera beaucoup plus large que l'été dernier. Il ne pourra donc pas faire comme bon lui semble, et sera surveillé sur ses investissements qui devront satisfaire une DNCG qui a accepté une enveloppe définie.

Principale satisfaction toutefois, l'OL pourra bien recruter, s'il reste dans le cadre défini par son budget présenté ces derniers jours. Celui-ci comprend une enveloppe de 50 ME destinée à renforcer l'équipe dès cet hiver, ce qui devrait donc être possible sans forcément obliger à effectuer des ventes de joueurs majeurs. De quoi permettre à Pierre Sage ou au futur entraineur d'avoir quelques pièces neuves au mois de janvier.

« En validant le nouveau budget revu à la hausse qui lui a été présenté par l’Olympique Lyonnnais et en lui demandant simplement de le respecter, la DNCG permet au club de se présenter dans une situation favorable avant le mercato d’hiver de façon à pouvoir consolider son équipe par l’acquisition de nouveaux joueurs. Dans ce contexte de transformation du club, l’Olympique Lyonnais accueille positivement la décision du régulateur financier et se réjouit de perpétuer sa relation de confiance avec la DNCG », s’est félicité l’OL dans un communiqué qui était déjà prêt.