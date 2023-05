6 clubs draguent un défenseur de l'OL !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Auteur d'une saison correcte avec l'OL, Sinaly Diomandé éveille l'appétit de plusieurs clubs européens. Le club rhodanien est à l'écoute en cas de belle offre, même si rien n'est fait.

L’Olympique Lyonnais le sait, les joueurs issus du centre de formation du club sont suivis de près chaque été. Cela a souvent provoqué de belles ventes qui ont permis de rééquilibrer les finances du club, mais ce n’est pas toujours le but escompté, notamment par les supporters qui voient les joueurs prometteurs s’en aller avant même d’avoir permis à Lyon de retrouver le haut du pavé. C’est le cas avec Malo Gusto, qui jouera à Chelsea la saison prochaine après avoir été vendu cet hiver, sans qu’il ait réellement eu le temps de tout montrer en Ligue 1. Un autre jeune défenseur est en train de provoquer de l’engouement chez les clubs européens, il s’agit de Sinaly Diomandé, défenseur qui gratte du temps de jeu depuis l’arrivée de Laurent Blanc et qui va terminer la saison comme titulaire avec la blessure de Dejan Lovren.

Une valeur en hausse pour Diomandé ?

𝙀́𝙘𝙝𝙖𝙪𝙛𝙛𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙚𝙣 𝙨𝙖𝙡𝙡𝙚 avant la dernière séance de préparation pour #OLASM 🏋🔴🔵 pic.twitter.com/CvlNVYgZTB — Olympique Lyonnais (@OL) May 18, 2023

Les performances de l’international ivoirien ont convaincu plusieurs clubs allemands, espagnols et italiens de se positionner. Même s’il a encore deux ans de contrat, Sinaly Diomandé fait partie des joueurs qui peuvent changer d’air cet été en cas de belle offre. Ainsi, selon Foot Mercato, le Borussia Mönchengladbach, l’Eintracht Francfort, Getafe, le Rayo Vallecano, Bologne et Sassuolo sont sur les rangs pour un joueur dont la valeur est pour le moment inférieure à 10 millions d’euros. Cela pourrait changer sachant que l’OL n’a pas le couteau sous la gorge pour vendre un tel défenseur issu de son sérail, et envisage même de discuter d’une prolongation de contrat pour l’inscrire sur la durée à Lyon. Tout reste donc ouvert dans ce dossier qui sera toutefois suivi de près, l’OL ayant enfin trouvé une certaine stabilité avec ses défenseurs centraux cette saison, ce qui a mis énormément de temps à être le cas ces dernières saisons.