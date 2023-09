40 tirs pour un but, l’OL part sur des bases incroyables

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit l'une des pires crises de son histoire depuis quelque temps. Sur le terrain, le groupe de Fabio Grosso semble plus perdu que jamais et affiche des résultats et des stats catastrophiques.

Les supporters et observateurs de l'OL ont pas mal de raisons d'être inquiets pour le futur du club rhodanien. Rien ne va, que ce soit en interne ou sur le terrain. Les Gones sont d'ailleurs englués dans la zone rouge après 6 journées disputées en Ligue 1. La suite de la saison pourrait être un calvaire si un électrochoc n'est pas rapidement aperçu dans le Rhône. Fabio Grosso aura comme mission de redonner confiance à ses joueurs, surtout ses attaquants. Car le secteur offensif lyonnais affiche des statistiques alarmantes.

Une attaque moribonde et inquiétante à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Le Progrès, qui s'appuie sur des statistiques depuis le début de la saison, souligne ces dernières heures la faiblesse offensive de l'OL. C'est bien simple, Lyon marque 1 but tous les 40 tirs ! C'est d'ailleurs lors des premiers actes lyonnais que ces données sont les pires, avec une moyenne de 0,24 but attendu (Xg). A Brest, cette stat est descendue à 0,05. Au niveau des tirs, c'est la qualité qui laisse à désirer. Car l'OL frappe pas mal mais a besoin, comme dit plus haut, de 40 frappes avant de trouver le chemin des filets. C'est bien simple, les Gones sont les pires élèves de la Ligue 1 dans cet exercice. Pour remonter la pente, l'Olympique Lyonnais aura donc besoin de retrouver de l'efficacité devant. Alexandre Lacazette a plus de mal depuis le départ de Bradley Barcola au PSG. L'arrivée d'Ernest Nuamah devrait lui apporter sur la durée, même si l'OL a besoin de points, et le plus rapidement possible. Lors de la prochaine journée, les Gones auront l'occasion d'améliorer leurs statistiques sur la pelouse du Stade de Reims.