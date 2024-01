15ME pour un crack belge, l'OL boucle un nouvel attaquant ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL passe la seconde sur son mercato hivernal. Les Gones vont enregistrer dans les prochaines heures l'arrivée d'un crack belge.

Débarrassé des contraintes liées à la DNCG, l'OL avait promis à ses fans des renforts lors de ce marché des transferts hivernal. Après Lucas Perri et Adryelson, les Gones vont enchainer. John Textor et Pierre Sage savent que l'attaque lyonnaise a besoin de renforts. David Friio a fait le nécessaire pour dénicher la perle rare. Selon les informations de L'Equipe, l'OL va enregistrer dans les prochaines heures la venue du crack belge Malick Fofana.

Fofana, une pépite belge à l'OL

A 18 ans, l'ailier de La Gantoise est l'une des révélations de ce début de saison en Jupiler League. Fofana a déjà disputé 19 matchs en championnat, pour 2 buts et 4 passes décisives délivrées. Sa marge de progression est très importante et il va donc poursuivre sa carrière à l'OL. Il pourra en plus profiter des absences de Mama Baldé et Ernest Nuamah pour cause de Coupe d'Afrique des Nations afin de monter en puissance. Concernant le prix de la transaction, les Gones n'ont pas lésiné sur les moyens car le club va débourser 15 millions d'euros sans bonus pour recruter Malick Fofana.

La concurrence était forte de la part de la Bundesliga et de la Premier League mais c'est donc bien l'OL qui a remporté la bataille. Un beau signal envoyé aux supporters et observateurs rhodaniens, qui veulent voir le club remonter la pente en cette seconde moitié de saison. Fofana, ailier de petit gabarit (1,69 m), dribbleur et dynamiteur, est vu comme le remplaçant idéal à Nuamah. L'Equipe termine en précisant que cette arrivée sera en plus de deux autres signatures attendues en attaque en ce mois de janvier.