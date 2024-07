12 joueurs virés et 100 millions dans les caisses, coup de chaud à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais va entrer dans une deuxième phase de son mercato, toute aussi cruciale puisqu'il s'agit désormais de multiplier les ventes. Et les grosses si possibles, afin de mieux recruter ensuite.

Après des débuts très prometteurs, le mercato de l’Olympique Lyonnais a pris un très gros coup d’arrêt ces derniers jours. Quelques dossiers sont toujours en stand-by au niveau du recrutement, mais cela devrait dans un premier temps s’arrêter au sujet des arrivées. Niakhaté, Mikautadze et Abner ont signé, mais désormais il faut vendre. Dans son édition de ce jeudi, L’Equipe met les choses au clair en ce qui concerne l’effectif actuel et la volonté des dirigeants de dégraisser très largement. Devant la DNCG, l’OL s’est engagé à compenser les futurs achats par des ventes, et ce n’est donc pas anodin, comme dirait un ancien dirigeant lyonnais, de voir que la porte s’est ouverte pour Jake O’Brien, très suivi en Premier League. Le défenseur irlandais est l’une des plus grosses valeurs marchandes du club, malgré son achat pour 1 million d’euros il y a un an. Désormais, le défenseur-buteur est évalué à 20 ME, et West Ham comme Brentford se livrent un derby de Londres pour le faire venir.

Caqueret, plus grosse vente de l'OL ?

Une belle vente en perspective, mais il en faudra d’autres car John Textor espère récupérer 100 millions d’euros, ce qui semble très compliqué. L’Equipe a fait le point sur cette situation, et l’idée est à la fois de vendre beaucoup, mais aussi de laisser partir les gros salaires. Rayan Cherki est ainsi poussé vers la sortie et devrait trouver preneur à 15 ME, Dortmund étant toujours sur le coup, pour racheter sa dernière année de contrat. Anthony Lopes sera lui libéré de sa dernière année s’il trouve un club, l’économie de son salaire étant jugée suffisante, en plus des services rendus. La plus grosse vente pourrait être celle de Maxence Caqueret, qui a une touche en Allemagne (Leverkusen), mais ne croule pas sous les offres. Surtout à 25 ME comme en rêve l’OL.

Un seul autre titulaire est sur la liste des transferts, il s’agit de Nicolas Tagliafico, qui pourrait filer pour 5 ME. Pour le reste, la porte du bureau des départs est ouverte pour quasiment tous les remplaçants, notamment Gift Orban (10 ME), Johann Lepenant (3 ME), Sael Kumbedi (5 ME) et Sinaly Diomandé (2 ME), tandis que des joueurs sur lesquels Pierre Sage ne comptent pas sont invités à se trouver un nouveau club, même sans indemnité de transfert comme Dejan Lovren.

Un énorme coup de balai donc qui pourra difficilement mettre 100 millions d’euros dans les caisses, mais qui permettrait alors à l’OL de peaufiner son mercato avec de nouvelles arrivées en août si les départs s’enchainent dans les prochaines semaines.