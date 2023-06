10 millions d'euros minimum, l'OL va craquer au mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avec sa nouvelle philosophie de recrutement, l'OL ouvre ses horizons au mercato. Les Lyonnais regardent plus le marché asiatique et notamment le Japon. L'attaquant Keito Nakamura est leur troisième piste nippone de l'été.

Avec John Textor, l'OL doit sortir de son train-train quotidien au mercato et aller chercher des pépites dans des championnats moins connus. Fini le recrutement systématique de joueurs en fin de contrat ou de talents de Ligue 1 seulement. Avec une cellule de recrutement plus moderne et l'arrivée annoncée de Matthieu Louis-Jean, l'OL doit aller voir ailleurs et trouver les talents que les autres clubs trouvent avant lui d'habitude. C'est notamment le cas pour la nouvelle garde japonaise, si talentueuse mais ignorée du club rhodanien depuis toujours. Les Gones ont étudié la piste du gardien Kosuke Nakamura (Portimonense) ainsi que celle du milieu de terrain Kuryu Matsuki (FC Tokyo). La troisième mène désormais à Keito Nakamura mais ce dossier promet d'être plus compliqué.

Grosse concurrence pour l'OL sur Keito Nakamura

Le jeune ailier de 22 ans fait un malheur en Autriche avec le LASK Linz. Cette saison, il a inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives en championnat. De quoi lui ouvrir les portes de la sélection, lui qui vient de marquer son premier but contre le Salvador. Mais, cela a aussi renforcé sa cote en Europe comme le révèle le journal anglais, The Daily Telegraph. Outre l'OL, les prétendants pour le Japonais se nomment Lille, Rennes, Liverpool, l'Eintracht Francfort ou encore Aston Villa.

L'international japonais devrait animer le mercato estival !https://t.co/Pu9vad5LcQ — Foot Mercato (@footmercato) June 16, 2023

Une concurrence qui complique bien les affaires lyonnaises avec des adversaires tous qualifiés pour l'Europe la saison prochaine. Financièrement non plus, les choses ne semblent pas aisées. Sous contrat jusqu'en 2025, Nakamura verra sans doute les enchères débuter à 10 millions d'euros pour lui. Mais, le jeu en vaut la chandelle pour l'OL. En effet, le profil de Keito Nakamura viendrait remplir un manque dans l'effectif de Laurent Blanc. Le Japonais est un ailier très bon techniquement et très efficace devant les buts. Une vraie belle pépite qui nécessitera un énorme travail des dirigeants lyonnais. Alors que Matthieu Louis-Jean n'a toujours pas été nommé à l'OL, cela n'en prend malheureusement pas le chemin.