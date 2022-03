10 millions d'euros et l’OL débarrasse le Barça d’Umtiti

Dans : OL.

Absent des plans de l’entraîneur Xavi au FC Barcelone, Samuel Umtiti sera de nouveau poussé vers la sortie l’été prochain. A cause de ses pépins physiques, le club catalan a toujours autant de mal à se débarrasser du Français. Mais l’Olympique Lyonnais pourrait bien représenter la solution idéale.

La signature d’un nouveau contrat n’a absolument rien changé pour Samuel Umtiti (28 ans). Cet hiver, le défenseur central du FC Barcelone a accepté de lisser son salaire jusqu’en 2026, permettant ainsi à ses dirigeants d’inscrire la recrue Ferran Torres. Ce geste aurait pu rouvrir la porte au Français. Mais deux mois plus tard, force est de constater que sa situation reste identique. Samuel Umtiti n’entre toujours pas dans les plans de l’entraîneur Xavi, lui qui n’a disputé qu’un seul match cette saison, c’était contre Osasuna (2-2) le 12 décembre dernier.

Autant dire que le Barça espère toujours s’en séparer, et ce malgré le pessimisme relayé par le quotidien Sport. En effet, le staff technique ne croit pas à un départ du défenseur central dans la mesure où sa sortie mettrait en évidence ses pépins physiques. A croire que l’international tricolore n’en a pas terminé avec ses problèmes au genou, qui ne passeraient pas inaperçus lors d’une visite médicale. Il n’empêche que pour le moment, l’Olympique Lyonnais poursuivrait ses efforts pour récupérer son ancien joueur.

Selon le média Todofichajes, le pensionnaire de Ligue 1 croit toujours en Samuel Umtiti, dont la condition physique rend forcément le prix de son transfert abordable. Apparemment, les deux clubs discuteraient sur la base d’un possible transfert à 10 millions d’euros. On sait que l’Olympique Lyonnais cherche au moins un défenseur central pour anticiper les éventuels départs de Jérôme Boateng et de Jason Denayer en fin de contrat. Mais le pari Samuel Umtiti semble particulièrement risqué sachant que le Blaugrana n’évolue plus à son meilleur niveau depuis près de quatre ans.