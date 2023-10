Youcef Atal visé pour « ‍apologie du terrorisme et provocation à la haine ‍»

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Actuellement avec l'équipe d'Algérie, qui joue ce lundi en amical contre l'Egypte, Youcef Atal est attendu par la justice lorsqu'il va revenir à Nice. Son dérapage sur les réseaux sociaux fait l'objet d'une enquête.

Youcef Atal avait jugé utile samedi de relayer via ses réseaux sociaux le message haineux du cheikh Mahmoud al-Hasanat, lequel demandait à dieu d’envoyer « un jour noir sur les juifs ». Un geste qui a évidemment fait scandale, et encore plus dans le climat actuel. Immédiatement, l’OGC Nice avait réagi, et le jeune international avait fini par présenter ses excuses. « J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention, et je m’en excuse. Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté : je condamne fermement toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement », avait fait savoir Youcef Atal. L’histoire ne va cependant pas s’arrêter là puisque ce lundi, le procureur de Nice confirme l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « apologie du terrorisme et provocation à la haine ou à la violence d’une religion déterminée. » Une enquête confiée à la PJ de Nice. Cette procédure fait suite au signalement fait par le préfet des Alpes-Maritimes conjointe avec le maire de Nice. Le joueur du Gym devrait être rapidement entendu par les enquêteurs afin de s'expliquer. Son coéquipier niçois, Jean-Clair Todibo, qui a souri en pleine minute de silence, va lui répondre au Conseil national de l'éthique.