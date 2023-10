Israël-Palestine ‍: Ces deux polémiques font vomir Daniel Riolo

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Deux comportements de joueurs, qui s'avèrent être tous les deux Niçois, ont provoqué de vives réactions ce week-end en marge du conflit israélo-palestinien. Daniel Riolo apporte un éclairage musclé à ces dérapages.

Ce week-end de matchs internationaux a permis au monde du football de rendre hommage aux victimes de la guerre qui sévit actuellement entre l’Israël et la Palestine, et qui a fait de nombreux morts des deux côtés. Les hommages se sont multipliés et il y a une scène qui a fait tiquer avec le rire à peine caché de Jean-Clair Todibo pendant la minute de silence avant le match entre les Pays-Bas et la France. Présent sur le banc des remplaçants, le défenseur de Nice a été pris par les caméras pour cette attitude qui a du mal à passer, tant le moment était mal choisi. 24 heures après les faits, Daniel Riolo a livré l’explication de ce comportement. « Il a entendu quelqu’un dire ‘nique ta mère’, et ça l’a fait marrer », a souligné le journaliste de l’After Foot, qui a du mal accepter ce dérapage.

Atal supprime sa publication contestée

Mais que dire de celui d’un autre niçois, puisque son collègue des Aiglons Youcef Atal a fait suivre sur ses réseaux un message de l’imam Mahmoud al-Hasanat qui demandait d’envoyer « un jour noir sur les juifs ». Un prédicateur suivi largement sur les réseaux sociaux, et qui a déjà appelé à frapper contre l’occident en général et le France en particulier, notamment après les caricature de Charlie Hebdo. Une publication qui a fait bondir de nombreux suiveurs de Nice, qui ont fait remonter cette information en haut lieu. L’OGC Nice s’est refusé de le commenter, mais le joueur a quelques heures plus tard supprimé ce contenu. Pour Daniel Riolo, également sur le coup, la version officielle de l’Algérien a été donnée : « Version officielle : le premier s’est pas rendu compte et a effacé quand on lui a dit… ».

Affaires Attal et Todibo. Version officielle : le premier s’est pas rendu compte et a effacé quand on lui a dit…

Le 2e, a entendu qqun dire « nique ta mere et ça l’a fait marrer »…

Voilà voilà… dans les deux cas 🤮🤮.

Rien à ajouter. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) October 14, 2023

Deux comportements qui, le polémiste de RMC l’a ajouté clairement, ont fait vomir Daniel Riolo, pour qui le manque de respect d’un côté et les propos dangereux relayés d’un autre, sont gravissimes. De son côté, le club azuréen a simplement rappelé son message de paix dans le monde, et en particulier pour les habitants de cette région en proie aux affrontements très vifs depuis désormais plus d’une semaine. En ce qui concerne Youcef Atal, selon Nice-Matin, ces propos seraient remontés à Christian Estrosi, ancien maire de la ville, et un signalement au Procureur de la République est désormais en préparation.