OGCN : Vieira le veut, ce renfort débarque à Nice

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Avec les départs de Jean-Pierre Rivère et de Julien Fournier, c’est tout l’organigramme sportif de l’OGC Nice qui est à repenser, autour de l’entraîneur Patrick Vieira. Gauthier Ganaye a d’ores et déjà été nommé président, mais il va désormais falloir trouver un directeur sportif. Selon les informations obtenues par Nice-Matin, un homme tient la corde pour remplir ce rôle : Gilles Grimandi. Réclamé par Patrick Vieira, l’ancien recruteur d’Arsenal était d’ailleurs présent au match entre les réserves de Monaco et de l’OGC Nice, ce week-end.

« L’ancien recruteur des Gunners d’Arsenal pourrait devenir le futur directeur sportif du Gym. Patrick Vieira pousserait en ce sens... » confirme le quotidien local. Gilles Grimandi était présent aux côtés du coach niçois, mais également de Claude Li et de Gauthier Ganaye. Preuve qu’un rapprochement a eu lieu au cours des dernières heures entre les différentes parties. Reste maintenant à trouver un accord définitif, et l’OGC Nice aura, tout du moins numériquement, remplacé Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère. Reste maintenant à voir comment tout ce beau monde travaillera…