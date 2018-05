OGCN : Vieira à Nice, la surprise du chef au mercato !

Dans : OGCN, Ligue 1, Mercato.

Nice s’est fait une raison : Lucien Favre va quitter la Ligue 1 pour rejoindre le Borussia Dortmund dans les prochains jours. Et pour le remplacer, Jean-Pierre Rivère étudie plusieurs possibilités plutôt sexy comme Eduardo Berizzo (ex-Séville) ou encore Peter Bosz (ex-Ajax). Mais selon Nice-Matin, la direction azuréenne a désormais une nouvelle grande priorité : Patrick Vieira !

Selon le quotidien local, une rencontre aurait déjà eu lieu entre l’ancien milieu de l’Equipe de France et les dirigeants de l’OGC Nice en vue d’une arrivée cet été. « L’option Vieira a fini a par emballer l’ensemble de la direction niçoise » selon le journal, qui précise que plusieurs potentielles recrues seraient également très enthousiastes à l’idée de travailler au côté de l’actuel manager de New York City la saison prochaine. Une grosse surprise et un nouveau coup de maître signé Jean-Pierre Rivère ? Cela en prend le chemin…