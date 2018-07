OGCN : Seri vendu à Fulham, contre son gré ?

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Convoité par plusieurs équipes en Italie, mais surtout par Chelsea ces derniers jours, Jean-Michaël Seri se dirige finalement vers... Fulham.

C’est tout du moins la grosse tendance ce mardi puisque le spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio affirme qu’un accord a été trouvé à hauteur de 20ME entre l’OGC Nice et le club de Premier League. S’il souhaite rejoindre l’Angleterre, le joueur n’a pas encore donné son accord définitif à Fulham. En effet, The Guardian explique de son côté que l’international ivoirien n’est pas particulièrement emballé par cette destination. Du côté de Fulham, l’optimiste règne tout de même et on espère pouvoir annoncer la signature de Jean-Michaël Seri rapidement. Ce qui représenterait un sacré coup de tonnerre au mercato, quand on se rappelle que le joueur était proche du FC Barcelone il y a un an..