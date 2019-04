OGCN : Nice rendra hommage à Dick Rivers

Dans : OGCN, Ligue 1.

On l'a appris ce mercredi, Dick Rivers, qui devait avoir 74 ans aujourd'hui, est décédé la nuit dernières des suite d'un cancer. Né à Nice, le rocker a souvent rendu hommage à sa ville et du côté du Gym on ne l'a pas oublié. C'est pour cela que l'OGC Nice a annoncé que la rencontre de dimanche prochain à l'Allianz Riviera contre Guingamp sera dédiée à Dick Rivers.