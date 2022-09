OGCN : Nice le plan B de Jim Ratcliffe, c’est validé

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Propriétaire de l’OGC Nice depuis plus de trois ans maintenant, Jim Ratcliffe n’a jamais caché son rêve de racheter un jour Manchester United, le club de son coeur. Une volonté plutôt bien vue chez les Aiglons.

L’OGC Nice deviendra-t-il un jour le club satellite de Manchester United ? C’est possible, sachant que Jim Ratcliffe n’a toujours pas mis son projet de racheter le club anglais de côté. Officiellement intéressé par la vente de MU depuis le mois d’août dernier, l’homme d’affaires ambitionne de prendre la succession de la famille Glazer, qui cherche potentiellement à passer la main après la crise du début de saison. Si pour l’instant, tout reste à faire, le patron d’Ineos sait qu’il a les moyens de ses ambitions. Faisant partie des plus grosses fortunes d’Angleterre, Ratcliffe pourrait donc un jour devenir le propriétaire des Red Devils. Qu’en serait-il alors de l’OGCN, sa propriété depuis 2019 ? Personne ne peut le savoir, même si Nice aurait de grandes chances de devenir le club secondaire d’Ineos derrière MU. Pas de quoi attrister Jean-Pierre Rivère.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Propriétaire de l’OGC Nice, Jim Ratcliffe pourrait reprendre également Manchester United. Le boss d’Ineos pourrait compter sur un renfort prestigieux à ses côtés. En l’occurrence, la star de la Formule 1 : Lewis Hamilton ► https://t.co/4JDBedOgC0 pic.twitter.com/9CNFS0nybz — RMC Sport (@RMCsport) September 4, 2022

« Si Nice est son deuxième club après MU, pas de problème »

« Jim a les moyens d’acheter Manchester United, qui est le club de son cœur, mais Jim, qui vit souvent sur la Côte d’Azur, aime l’OGC Nice. Il a envie de faire grandir ce club auquel il est attaché. La grande différence avec les autres sports, c’est le fair-play financier. À l’OGC Nice, nous avons très peu de recettes, on n’est pas l’OM, on n’est pas Lyon, ni Paris. Il faut qu’on arrive à faire grandir ce club. On ne peut pas mettre tout l’argent qu’on souhaite. Je ne sais pas si Jim va acheter MU, mais si Nice est son deuxième club après MU, je n’ai pas de problème avec ça », a lâché, dans l'émission Gym Tonic, le président délégué des Aiglons, qui sait que Nice ne deviendra jamais un aussi gros club que Manchester United. Si le rêve de Ratcliffe venait à devenir réalité, l’OGCN devra alors juste profiter de la puissance internationale de MU pour grandir sportivement et économiquement.