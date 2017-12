OGCN : Mieux que le mercato low cost, le mercato à la niçoise !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Sixième de Ligue 1 après une incroyable « remontada », l’OGC Nice sera-t-il actif sur le marché des transferts cet hiver ? Vraisemblablement, non !

Dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche, Julien Fournier a confirmé que Lucien Favre n’obtiendra pas beaucoup de renfort durant le mois de janvier (voire aucun). Et pour cause, le directeur général du club azuréen semble plus préoccupé par l’allègement de la masse salariale et le dégraissage de l’effectif que par le recrutement d’un joueur offensif, même si le prêt d’un ailier est toujours envisagé.

« On va garder 90% du groupe car il est assez fourni parce qu’on incorpore beaucoup de jeunes et il faut qu'ils jouent. La réduction de l'effectif va aussi le rendre plus efficace. Nous n'investirons pas d'argent. C'est sûr qu'il y aura des départs, mais il n'y aura pas de nouveau joueur, sauf exception. Le risque, c'est de prendre un joueur qui ne jouera pas. Les places ne sont pas faciles à prendre dans ce rôle avec notamment Alassane (Plea), Allan (Saint-Maximin) et Bassem (Srarfi), qui continue sa progression ». Ces dernières semaines, le nom de Paul-Georges Ntep a été avancé mais l’international français de Wolfsburg a un salaire conséquent qui aurait refroidi l’OGC Nice. Autant dire que le club azuréen ne bougera qu’en cas de réelle opportunité…