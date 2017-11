OGCN : Lucien Favre, son limogeage évoqué, deux contre-indications de taille

Dans : OGCN, Ligue 1.

Pour la première fois de la saison, la question du limogeage de Lucien Favre a été posée en ce début de semaine.

Après un début de saison décevant, simplement masqué par de bonnes performances européennes, la défaite 0-5 face à Lyon à l’Allianz Riviera a mis en valeur les difficultés niçoises, mais aussi son classement inquiétant, puisque le Gym est au bord de la zone rouge. Toutefois, selon Nice Matin, Jean-Pierre Rivière a doublement confirmé son entraineur.

Parce qu’il a confiance en lui et en son effectif pour redresser la barre, mais aussi car le coût de son limogeage est évalué à 5 ME. Une somme copieuse pour un club qui a certes mis quelques belles sommes sur les salaires de ses meilleurs joueurs, mais n’a jamais trop investi d’un coup, et ne compte pas le faire avec une belle enveloppe de départ pour l’entraineur suisse.