OGCN : Hicham Boudaoui signe à Nice !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

L'OGC Nice a officialisé ce lundi après-midi la signature d'Hicham Boudaoui, international algérien de 19 ans.

« Hicham Boudaoui est la 6e recrue du Gym. Sacré champion d’Afrique cet été avec l’Algérie, le milieu de terrain (19 ans) arrive en provenance du Paradou FC. Ceux qui suivent de près le continent africain le connaissent déjà. Les amateurs de foot l’ont quant à eux découvert à la CAN, lors du titre des Fennecs. Pépite du foot algérien, Hicham Boudaoui a choisi l’OGC Nice pour sa première expérience en Europe. De son côté, le club rouge et noir a été séduit par le talent et le profil d’un milieu qu’il suit depuis de longues semaines. Hyperactif, technique, précieux dans la récupération et capable de casser des lignes, Boudaoui a été formé au Paradou FC, comme Youcef Atal. Régulier, le natif de Béchir, débute en pro le 6 janvier 2018 face à l’USM Alger. Après 7 apparitions, il franchit un palier supplémentaire en 2018-19, avec 30 matchs de championnat à son actif (1 but et 2 passes décisives). Membre des équipes nationales de jeunes, il est sélectionné pour la première fois par Djamel Belmadi le 27 décembre 2018 (contre le Qatar), avant d’être de l’aventure Coupe d’Afrique des Nations cet été, de disputer le dernier match des poules contre la Tanzanie et d’entrer en 8e de finale devant la Guinée (3-0). A 19 ans (il aura 20 ans le 23 septembre), Hicham s’apprête désormais à découvrir l’Europe et la L1 avec le Gym, où il retrouvera ses coéquipiers en sélection, Youcef Atal et Adam Ounas », précise l’OGC Nice dans son communiqué.