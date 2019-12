OGCN : Exit Arsenal, Vieira vise la Ligue des Champions

Dans : OGCN.

Malgré quelques difficultés en début de saison, l’OGC Nice est tranquillement installé dans le peloton de la Ligue 1 pendant cette trêve hivernale.

Suite à sa belle victoire de samedi contre Toulouse à l’Allianz Riviera (3-0), le club niçois est remonté à la dixième place du championnat de France. Devant des équipes comme l’OL, Bordeaux ou l’ASSE, l’OGCN se retrouve à quatre points du LOSC, et des places européennes. Autant dire que la troupe de Patrick Vieira pourra avoir des ambitions en deuxième partie de saison. Annoncé du côté d’Arsenal ces dernières semaines, le coach de 43 ans a finalement vu Mikel Arteta s’installer sur le banc des Gunners. Une nouvelle qui lui a fait ni chaud ni froid, sachant qu’il ne se sentait pas concerné par cette histoire.

« Je n’ai pas été contacté par Arsenal. Qu’on m’annonce là-bas après m’avoir aussi annoncé à Lyon, ça flatte mon égo. Mais je suis sous contrat avec Nice et à l’arrivée, je sais la chance que j’ai dans ce club par rapport au projet qu’il y a. Je n’ai ni l’intention, ni l’envie d’aller voir ailleurs. Rivère et Fournier ? J’ai été déçu qu’ils partent après avoir m’avoir fait venir, mais il ne faut pas oublier que c’est eux qui sont allés me chercher à New York. Et vous ne savez pas tout ce qui s’est passé entre nous. L’objectif est de jouer un jour la Ligue des Champions, mais ça prendra le temps qu’il faudra. Le club fera des investissements, mais ça ne partira pas dans tous les sens comme les gens peuvent le penser ou l’écrire. Et moi j’espère être l'entraîneur qui amène Nice à ce niveau-là », a détaillé, sur Canal+, Vieira, qui sait que le Gym est entré dans une nouvelle dimension depuis le rachat d’Ineos et de Jim Ratcliffe. De quoi rassurer les supporters des Aiglons.