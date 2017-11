OGCN : « En France c’est de la merde », Balotelli fait moins de bruit qu’Ibrahimovic

Dans : OGCN, Ligue 1, PSG.

On se souvient de l'énorme polémique, remontée jusqu'aux plus hautes sphères politiques, lorsque Zlatan Ibrahimovic avait lancé un « ça fait quinze ans que je joue au foot et je n'ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde » en mars 2015 en rentrant des les vestiaires après Bordeaux-PSG. Une déclaration abrupte qui lui avait valu quatre matches de suspension. Pourtant, dimanche après-midi, Mario Balotelli a fait dans le même genre, mais cette fois la mayonnaise n'a pas pris, ce qui forcément permet aux supporters du Paris Saint-Germain de dire que l'indignation est à géométrie variable dans notre beau pays.

En effet, après son expulsion en fin de match contre Dijon, Super Mario n'a pas été tendre comme l'ont saisi les caméras et micros de J+1. Réagissant à son rouge, l'attaquant italien a lancé au quatrième arbitre : « A chaque fois c’est horrible ! En France, c’est de la merde ». Et Mario Balotelli de frapper la cabane des délégués de la LFP, dont l'un a visiblement eu la frayeur de sa vie.