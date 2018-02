OGCN : Dugarry dézingue l'arbitre dans l'affaire Balotelli !

Dans : OGCN, Ligue 1, Dijon.

Depuis samedi soir, Dijon est au cœur des polémiques, Mario Balotelli ayant affirmé qu’il avait été victime d’insultes racistes au Stade Gaston-Gérard. Tandis que le dossier va être examiné en fin de semaine par la commission de discipline de la LFP, Christophe Dugarry a souhaité remettre en cause l’attitude de Nicolas Rainville, l’arbitre de ce fameux Dijon-Nice. Le consultant de RMC ne comprend pas comment l’homme en noir a pu avertir Mario Balotelli, sans même lui demander de quoi il se plaignait auprès des supporters dijonnais.

« Comment tu peux mettre le jaune à Balotelli dans ce contexte ? Quand je parle d’attitud... Va lui parler à Balotelli. Tu vois qu’il a un problème avec un supporter, demande-lui ce qu’il se passe ! Echange avec lui et temporise… Il doit même aller au-delà en menaçant d’arrêter le match si les insultes racistes continuent. Mais comment peut-il mettre un carton ? C’est nul… Tu es l’arbitre, tu es là pour protéger les joueurs et pour que le spectacle se déroule bien » a expliqué l’ancien buteur des Bleus, convaincu que la psychologie doit être bien plus importante chez les arbitres de Ligue 1. Un avis qui devrait être partagé par l’ensemble des observateurs…