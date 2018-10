OGCN : Ce Mario Balotelli, l'OM ne le pleure clairement pas

Dans : OGCN, Ligue 1, OM.

Pour son grand retour en Ligue 1, après la trêve internationale d'octobre au cours de laquelle il a essayé de se refaire la cerise physiquement, Mario Balotelli était attendu sous le maillot de l'OGC Nice. Sauf que face à Marseille, où il aurait pu signer durant le dernier mercato estival, l'attaquant italien a réalisé une triste prestation lors de la défaite des Aiglons (0-1). À l'image de son début de saison, Mario n'avait rien de Super ce dimanche soir.

Après avoir manqué l'ouverture du score à cause d'un joli retour de Sarr (39e), le joueur de 28 ans a accompli une deuxième période catastrophique, entre pertes de balle, attitude en dilettante, et fautes, dont une lui ayant valu un carton jaune pour avoir laissé traîner bêtement ses crampons sur Germain (88e). Très bon face aux Olympiens jusque-là, sachant qu'il avait marqué cinq buts lors de ses quatre derniers matchs contre l'OM, Balo a cette fois-ci confirmé son mauvais départ, vu qu'il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. De quoi exaspérer le public de l'Allianz Riviera et rassurer les supporters marseillais, qui ne doivent plus trop regretter la non-arrivée de Balotelli.

5 - Mario Balotelli n'a pas trouvé le chemin des filets lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 avec Nice, sa plus longue disette dans l'élite depuis son arrivée chez les Aiglons. Régime. #OGCNOM pic.twitter.com/ufgyrk6W0e — OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) 21 octobre 2018

Grosse indiscipline tactique de #Balotelli... Sa place est dans la surface, pas à la place d'Atal pour faire des centres pour personne... #OGCNOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 21 octobre 2018