Nul à Nice, il vire Ineos de Man United !

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

10e de Ligue 1 et bien loin des places européennes, l'OGC Nice est en train de rater sa fin de saison. Emmanuel Petit pointe du doigt la mauvaise gestion de l'actionnaire anglais Ineos, coupable d'être flou sur le plan stratégique et du recrutement.

Nice est passé du rêve au cauchemar en quelques semaines. Bonne surprise du début d'année 2023, l'OGCN version Digard enchaînait les victoires probantes, continuant en parallèle son parcours en coupe d'Europe. Néanmoins, la belle série s'est stoppée brutalement et les Aiglons ont été piteusement sortis par Bâle en quart de finale de C4. Battu sans gloire à Strasbourg samedi, l'OGC Nice est tombé au 10e rang en Ligue 1. Surtout, le club a été touché par l'affaire Galtier et ses répercussions. A travers cette affaire et les difficultés sportives en L1, le club est pointé du doigt pour sa gestion approximative sans réel patron désigné et son manque de vision à long terme.

Le flou artistique niçois rend fou Petit

Pour l'été prochain, l'avenir de Didier Digard s'inscrit en pointillés. Un nouvel entraîneur devrait lui succéder. Mais, à l'instar des recrues sur le terrain, on n'en sait que trop peu sur son identité. Une opacité qui rend fou Emmanuel Petit. Le consultant de RMC est exaspéré par Ineos, dont il doute du sérieux. « Depuis que Ineos est arrivé à Nice, je ne sais pas qui prend les décisions. Je ne sais pas où ils veulent aller. Je ne sais pas ce qu’ils veulent faire avec ce club, surtout qu’avec Manchester United derrière on ne sait pas s’ils vont se désengager du jour au lendemain. C’est ça qui me laisse perplexe en fait. Un groupe comme Ineos, qui gère 17 000 personnes à travers le monde et qui fait 80 milliards de chiffre d’affaires, n’est même pas foutu de gérer un club comme Nice à l’heure actuelle et d’avoir une stratégie claire et définie », lâche t-il à propos du groupe candidat au rachat de Manchester United.

🔴⚫ Emmanuel Petit : "Ineos n'est même pas foutu de gérer un club comme Nice à l'heure actuelle, et d'avoir une vision claire et définie." pic.twitter.com/wH9XIbFNiU — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 16, 2023

Il est revenu ensuite plus en détail sur les problèmes qui frappent la direction sportive niçoise. Celle-ci n'a ni ligne conductrice, ni personne pour l'incarner. « Quand tu prends le meilleur directeur sportif Ghisolfi à Lens, qui a fait avec trois francs six sous des miracles sur le marché des transferts. Tu t’aperçois aujourd’hui qu’il est en désaccord total avec ce qu’on essaye de lui imposer concernant la prolongation de certains joueurs comme Ramsey. Qui prend les décisions ? M.Ratcliffe, M.Blanc, M.Rivère, dont le silence est assourdissant depuis quelques semaines à propos des affaires. Lui qui nous disait en février : « Vous allez voir, on vous donnera au mois de février le nom du futur entraîneur ». On est fin mai et on ne sait toujours pas ce qui va se passer à Nice avec le mercato qui arrive vite. La direction que veulent prendre Ineos et l’OGC Nice, je n’en ai aucune idée ! », a t-il conclu dans Rothen s'enflamme. A ce rythme, l'ancien joueur d'Arsenal voit même d'un mauvais œil la vente de Manchester United à Ineos et Jim Ratcliffe. Les Qataris, eux aussi candidats pour MU, apprécieront.