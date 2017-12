Nice : Un recrue offensive, Balotelli, Sneijder… Le point mercato

Dans : OGCN, Mercato.

Si Lucien Favre était le seul décideur, l’OGC Nice serait l’un des principaux acteurs du mercato hivernal en Ligue 1.

Lucide sur les faiblesses de son équipe, l’entraîneur du Gym estime que plusieurs recrues sont nécessaires. Mais faute de moyens financiers, les Aiglons devront essentiellement compter sur des retours de blessure, comme celui du milieu Wylan Cyprien, ou des réveils de joueurs décevants depuis le début de la saison. Et si tout se passe bien, une recrue offensive lui sera accordée.

« Il y a des postes à améliorer je le dis depuis le début de saison, mais l'hiver, il ne faut pas rêver, a regretté le Suisse. Si vous faites ne serait-ce qu'un bon transfert, c'est très, très bien. Mais souvent pour y arriver, il faut "allonger". On verra ce qu'il est possible de faire. Notamment sur les côtés, devant. Un joueur polyvalent dans ce secteur si possible. C'est le profil qu'on a ciblé. On regarde toutes les opportunités, même à des postes où l'on n'a besoin de personne dans l'immédiat. »

Et dans l’autre sens, « il devrait y avoir quelques départs mais pas beaucoup, a annoncé le technicien. De joueurs en manque de temps de jeu. » L’attaquant Mario Balotelli n’est donc pas concerné alors que l’Italien a récemment annoncé sa volonté de retrouver un grand d’Europe, lui qui s’est dit prêt à rejouer gratuitement pour Manchester City.

Balotelli reste

« C'est acté qu'il reste. Le président a été clair, pour moi il n'y a pas de doute, a assuré Favre. Mario s'est bien remis dans le coup, mais il a encore des étapes à franchir. Il est sur le bon chemin et restera au minimum encore six mois avec nous. » Quant au flop Wesley Sneijder, L’Equipe indique que le milieu néerlandais ne sera pas poussé vers la sortie, mais qu’il ne sera pas non plus retenu...